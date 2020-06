Schwerpunkte

Der Bezwinger Afrikas

08.06.2020 05:30, — E-Mail verschicken

(pw) Wenn es einen Wettbewerb zwischen allen Diktatoren der Erde gäbe, hätte der verstorbene Idi Amin gute Chancen gehabt, zum grausamsten Herrscher der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gekrönt zu werden. Amin herrschte von 1971 bis 1979 über den ostafrikanischen Staat Uganda. Aber seine Grausamkeit war nicht die einzige Charaktereigenschaft, die er als Gemeinsamkeit mit Diktatoren-Kollegen wie Muammar al-Gaddafi hatte. Denn Amin hatte eine gestörte Wahrnehmung von sich selbst, was in den Jahren als Staatsoberhaupt sehr deutlich zu erkennen war. Bevor er sich aber selbst zum Präsidenten ernannt hatte, war Idi Amin Mitglied der britischen Streitkräfte. Beim Militär wurde er Offizier und bekam den Spitznamen „kijambiya“, was übersetzt „Machete“ heißt.

Als Uganda 1962 von Großbritannien unabhängig wurde, stieg Amin zum Kommandeur der ugandischen Armee auf. Als er erfuhr, dass der damalige Präsident Milton Obote ihn wegen Korruptionsverdacht verhaften lassen wollte, putschte er kurzerhand 1971 und ernannte sich selbst zum Diktator auf Lebenszeit. In den folgenden Jahren wurde er international als „der Schlächter von Uganda“ bekannt, während seiner Amtszeit ließ er schätzungsweise zwischen 100 000 und 500 000 Menschen umbringen. Die Opfer seines Regimes waren ethnische Minderheiten, Oppositionsmitglieder – und Journalisten. Am Anfang seiner Diktatur unterstützten die westlichen Nationen, darunter auch Großbritannien und Westdeutschland, Amins Terrorregime, da sein Vorgänger Obote dem Westen ideologisch etwas zu links war. Später fiel er in Ungnade, weil er auch Terrororganisationen wie die PLO unterstützte, denen er bei der Entführung eines israelischen Flugzeug half. Als die Israelis die Geiseln, die in Uganda gelandet waren, mit kenianischer Hilfe befreiten, ließ Amin mehrere Hundert Kenianer in Uganda ermorden.