Denkmalamt fördert Kirchen-Sanierung

07.09.2020

NT-NECKARHAUSEN (pm). Das Land Baden-Württemberg fördert den Erhalt und die Sanierung von Denkmalen. Sowohl die evangelische St. Bernhardskirche als auch der Friedhof in Neckarhausen profitieren davon: Rund 41 000 Euro fließen in die Außen-und Innensanierung der Kirche, rund 25 000 Euro in die Natursteinmauer des Friedhofs. „Denkmale sind sichtbare Zeichen unserer Vergangenheit und Gegenwart zugleich. Ihr Schutz ist ein Ausdruck unserer Wertschätzung gegenüber unserer Kultur und Geschichte. „ Wir stellen sicher, dass die Monumente langfristig in gutem Zustand erhalten bleiben“, sagt der Ministerpräsident, der zugleich Nürtinger Landtagsabgeordneter ist.

„Für die Sanierung der St. Bernhardskirche sowie die Instandsetzung der Friedhofsmauer kommt so eine Förderung von 66 210 Euro zusammen. Und mich freut es, wenn auch kleinere Beträge eine große Wirkung haben“. Kretschmann lobt das große Engagement vieler Menschen in der Denkmalpflege.