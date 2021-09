Schwerpunkte

Denk-Ort: Der Jude Heinrich Herrmann wurde von den Nazis um den Broterwerb gebracht

24.09.2021 05:30, Von Manuel Werner — E-Mail verschicken

Denk-Ort (28): An der Nürtinger Kreuzkirche erinnert die Gedenkinitiative zusammen mit der Stadt im Wechsel an einzelne Opfer und Leidtragende des Nationalsozialismus in Nürtingen und Umgebung. Derzeit liest man dort einige Sätze zu Heinrich Herrmann.

Heinrich Herrmann Foto: privat

NÜRTINGEN. Seit der zweiten Jahreshälfte 1936 gab es in Nürtingen nur noch eine Viehhandlung, die von einem Juden betrieben wurde: die von Heinrich Herrmann in der Plochinger Straße 10, mit einem separaten Stallgebäude in der Kalkoferstraße 5.