Den Bewerbern auf den Zahn fühlen

10.02.2021 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Landtagswahl 2021: Unsere Zeitung lädt am Mittwoch, 17. Februar zum virtuellen Kandidatencheck ein – Leserfragen willkommen

In 33 Tagen ist in Baden-Württemberg Landtagswahl. Die Wähler haben die Qual der Wahl. Wem die Stimme geben? Wer erst noch prüfen will, bei welchen Themen sich die Bewerber unterscheiden, der sollte unbedingt am Mittwoch, 17. Februar, unseren Kandidatencheck verfolgen. Wir laden zum Livestream mit den Landtagskandidaten aus dem Wahlkreis Nürtingen ein.

NÜRTINGEN. Live und mit Abstand stehen die Kandidaten der im Landtag von Baden-Württemberg vertretenen Parteien am Aschermittwoch, 17. Februar, ab 18.30 Uhr, den NZ-Redakteuren Anneliese Lieb und Andreas Warausch Rede und Antwort. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne), Thaddäus Kunzmann (CDU), Dr. Regina Birner (SPD), Dennis Birnstock (FDP) und Hansjörg Schrade (AfD) haben zugesagt, sich der Fragerunde zu stellen.