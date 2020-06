Schwerpunkte

Den Austausch vermissen alle schmerzlich

10.06.2020 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Haus der Familie startet nach den Pfingstferien wieder mit ersten Präsenzkursen und weiteren Online-Angeboten

Ungewohnte Stille auf dem Flur und gähnende Leere in den Seminarräumen. Kein glucksendes Kinderlachen oder fröhliche Begrüßungslieder. Lockdown im Haus der Familie. Seit März werden keine Kurse mehr angeboten. „Nach den Pfingstferien wollen wir mit einigen Präsenzveranstaltungen wieder starten“, sagt Gabriele Langfeld. „Wir fahren zunächst auf Sicht “.

Die Seminarräume im Haus der Familie stehen seit Beginn der Corona-Pandemie leer. Nach den Pfingstferien werden wieder vereinzelt Präsenzkurse unter Beachtung strenger Hygienevorschriften und mit reduzierter Teilnehmerzahl angeboten. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Aus vielen Gesprächen mit Kursteilnehmerinnen und Dozentinnen weiß die Leiterin des Hauses der Familie, dass anstrengende Wochen hinter den Familien liegen. Home-Office, Home-Schooling, geschlossene Kitas, kein Kontakt zu Großeltern und Freunden und zu Beginn des Lockdowns auch noch geschlossene Spielplätze. Extremsituationen für Familien. Konflikte und Notlagen eingeschlossen. „Die Mütter und Väter haben einen guten und harten Job gemacht“, weiß Gabriele Langfeld. In Gesprächen mit Kursteilnehmerinnen, in denen es unter anderem um Gebührenrückerstattung, aber auch um Verzicht auf Rückerstattung, Solidarität und Zuspruch ging, hat sie viel Einblick in den Familienalltag bekommen. Die Corona-Pandemie hat Eltern viel Flexibilität und Organisationstalent abverlangt. Schwierige Situationen mussten bewältigt werden – erschwerend kam hinzu, dass die Tipps und Ratschläge von Kursleiterinnen oder der persönliche Austausch mit anderen Müttern in den Kursen wegbrachen. „Die Sehnsucht nach Austausch war sowohl von Teilnehmern als auch von Kursleiterinnen deutlich vernehmbar“, sagt Langfeld. Bis nach den Pfingstferien wurden alle Präsenzveranstaltungen abgesagt. Alle Teilnehmer wurden über die aktuelle Situation via Newsletter, in Telefonaten und Hinweisen auf der Homepage informiert.