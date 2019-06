Den Ahnen auf der Spur

28.06.2019

HöGy-Schülerinnen holen Preise beim Geschichtswettbewerb

NÜRTINGEN (pm). Unter dem diesjährigen Motto „Krise, Umbruch, Aufbruch“ haben Schülerinnen des Hölderlin-Gymnasiums erfolgreich am Geschichtswettbewerb der Körber-Stiftung teilgenommen. Bei diesem Wettbewerb, der regelmäßig unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten stattfindet, recherchierten Teilnehmerinnen der Geschichts-AG unter der Leitung von Ingo Böhlert und Julia Benz eigenständig zu verschiedenen regionalen Themen und trugen ihre vielfältigen Ergebnisse zusammen.

Die Schülerin Ella Fellmann (10e) erhielt einen Landespreis für ihre Arbeit „Tradition versus Emanzipation“. In ihrem Projekt untersuchte sie die Geschichte ihrer Urgroßmutter und in diesem Zusammenhang die zahlreichen politischen und sozialen Umbrüche im 20. Jahrhundert. In der lebensnah gestalteten Arbeit gelingt es Ella Fellmann systematisch darzustellen, was für Herausforderungen Mädchen und Frauen in den bewegten Jahrzehnten zwischen Kaiserreich und Nachkriegszeit ausgesetzt waren.