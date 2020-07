Schwerpunkte

Debatte um Klimaschutzkonzept der Landkreises

28.07.2020 05:30, Von Uwe Gottwald — E-Mail verschicken

Trotz Verabschiedung per Eilentscheid wegen der Corona-Krise stellten SPD und Grüne im Kreistag weitreichendere Anträge

Das Klimaschutzkonzept des Landkreises Esslingen wurde in Kreistagsausschüssen und in einer Veranstaltung für die Öffentlichkeit vorgestellt. Allein der Beschluss stand noch aus und wurde wegen der Corona-Krise per Eilentscheidung des Landrats gefasst. In der letzten Kreistagssitzung wurde nun nicht nur die Debatte nachgeholt, SPD und Grüne stellten weitergehende Anträge.

Das Integrierte Klimaschutzkonzept wurde im Auftrag des Kreises vom IFEU-Institut Heidelberg erstellt. Zwei Szenarien wurden erarbeitet, man entschied sich für das mit den weiterreichenden Zielen. Die SPD im Kreistag beantragte nun, ein drittes Szenario durchzurechnen, um auch im Kreis dem in der Pariser Klimakonferenz postulierten Ziel einer Erderwärmung von lediglich 1,5 Grad Celsius nahe zu kommen. Gefordert wird außerdem, einen Beirat mit Vertretern der Kommunalpolitik, Verbänden und Experten einzurichten.

Beides stieß bei der Verwaltung auf wenig Gegenliebe, wie Landrat Heinz Eininger aus formalen wie aus inhaltlichen Gründen im Kreistag deutlich machte. Er betonte: „Das Konzept wurde Ende letzten und Anfang dieses Jahres dem Ausschuss für Technik und Umwelt vorgestellt und einstimmig dem Kreistag zur Beschlussfassung empfohlen.“ Der Kreistagsbeschluss sei wegen der durch die Pandemie ausgefallenen Sitzungen nicht mehr möglich gewesen.