Das Virus macht Nürtingen zur Geisterstadt

28.03.2020

Die Läden sind geschlossen, die Menschen sind daheim. Aus Sicherheitsgründen. Üblicherweise ist sogar sonntags mehr los in der Nürtinger Fußgängerzone als auf diesem Foto, das an einem Werktag zur besten Geschäftszeit aufgenommen wurde. Die Corona-Pandemie verwandelt überall Städte in Geisterstädte. Ein unheimlicher Anblick, der so hofft man, in wenigen Wochen vielleicht schon der Vergangenheit angehören könnte. vh/Foto: Just