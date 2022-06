Schwerpunkte

Das Techno-Festival Nürtival fällt aus - das ist der Grund

07.06.2022 13:06, Von Kai Müller — E-Mail verschicken

Das Event sollte tausende Techno-Jünger nach Nürtingen locken, doch jetzt kam die Kehrtwende.

In Nürtingen gibt es am 18. Juni nun doch kein Techno-Festival. Foto: Adobe Stock/Henny van Roomen

NÜRTINGEN. Noch am 1. Juni zeigten sich die „Nürtival“-Macher zuversichtlich: „Wir freuen uns auf den 18. Juni“, hieß es damals auf der Facebook-Seite. Selbst das Wetter schien mitzuspielen. Doch am Dienstag folgte nun die Kehrtwende mit traurigem Smiley und einem großen „Schade“. Das Techno-Festival, das am Samstag, 18. Juni, Tausende Liebhaber der elektronischen Musik erstmals auf den Festplatz Oberensingen locken sollte, ist abgesagt worden.

„Seit mehr als sieben Monaten haben wir viel Herzblut und Schweiß in dieses Projekt investiert. Daher ist uns dieser Schritt sehr schwergefallen“, teilen die Nürtival-Organisatoren auf ihrer Facebook-Seite mit. Vielleicht liege es an der veränderten Situation: „Nach Corona sind alle Menschen im Ausgehverhalten vorsichtiger geworden.“ Die Macher stellen fest: „Aufgrund des geringen Vorverkaufes können bestehende Fixkosten und Verträge nicht gedeckt werden.“

Wer schon Karten gekauft habe, der solle sich mit seinen Daten direkt an den jeweiligen Ticketanbieter wenden. Diese sind: www.22tickets.de, www.evetix und für Hard-Tickets direkt an das Modegeschäft Tresor Lifestyle wenden, Telefon (0 70 22) 3 43 42. „Die Gelder wurden von uns nicht angetastet“, schreiben die Organisatoren.