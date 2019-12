Das Spendenbarometer erreicht 65 050 Euro

Licht der Hoffnung: Zahlreiche Überweisungen der Zeitungsleser – Am Sonntag gibt es Saitenklang und Nachtigallengesang

In den vergangenen Wochen haben wieder sehr viele Leserinnen und Leser ein gutes Werk getan. Zu Gunsten von sechs sozialen Projekten mit Verantwortlichen aus dem Verbreitungsgebiet der Nürtinger und Wendlinger Zeitung haben sie Beträge in verschiedener Höhe überwiesen. Und am Sonntag gibt es weihnachtliche Livemusik von fünf attraktiven Damen.

NÜRTINGEN (lcs). Als dritte von fünf Kulturveranstaltungen des „Festivals der Hoffnung“ wird es ein Gastspiel des Ensembles „Saitenklang und Nachtigallengsang“ am Sonntag um 18 Uhr in der Kreuzkirche in Nürtingen geben. Für das Konzert sind bereits seit mehreren Wochen alle Eintrittskarten verkauft. Das aus dem bayerischen Waakirchen, 40 Kilometer östlich von München, anreisende Ensemble setzt sich zusammen aus „Saitenklang“ mit Larisa Bacher (Violine), Christine Horter (Harfe) und Lisa Schöttl (Hackbrett und Flöten) und den zwei „Nachtigallen“, Uschi Bommer und Bärbel Pischetsrieder, die den Gesang übernehmen.