Das sind die schönsten Aussichtspunkte in Nürtingen und Umgebung

09.06.2022 14:15, Von Kai Müller — E-Mail verschicken

Es gibt viele Anhöhen, die einen Besuch lohnen. Umso mehr, wenn es gerade überall grünt und blüht und die Sonne scheint. Unsere Redaktion hat ihre Favoriten zusammengestellt, aber es gibt natürlich noch viele weitere tolle Aussichten. Die Bilder zu den beschriebenen Plätzen finden Sie in unserer Bildergalerie.

Ein wunderbarer Blick über die Weinberge in Beuren. Foto: Just

Es war wahrscheinlich etwas anders gemeint, aber irgendwie passt der Spruch von Antoine de Saint-Exupéry auch zu den Aussichtspunkten. „Um klar zu sehen, genügt oft ein Wechsel der Blickrichtung“, soll der Autor des „Kleinen Prinzen“ einst gesagt haben.

Wer in Nürtingen und Umgebung den Blick in die Ferne schweifen lassen will, dem bieten sich hier viele Möglichkleiten. Und manchmal sieht man umso klarer, wenn der Blick nicht ins Handy oder Tablet gerichtet ist, sondern auf atemberaubende Landschaften beispielsweise rund um die Burg Hohenneuffen oder die Burg Teck.

Wir haben ein paar dieser Ein- und Ausblicke zusammengestellt. Natürlich gilt auch: Auf die Natur achten und auch darauf schauen, wo man gegebenenfalls sein Auto so abstellt, damit es niemand anderem im Weg steht.

Aussichtspunkt 1 (Blick auf die Burg Teck)

Dieser befindet sich oberhalb des Freilichtmuseums. Wer von Beuren kommt und auf der Weiler Steige unterwegs ist, der nimmt einfach den ersten Weg links unterhalb der Sandgrube rein, von diesem zweigt ein kleiner Stichweg (Trampelpfad) rechts ab und nach kurzer Zeit gelangt man dann zur Aussichtsstelle.

Aussichtspunkt 2 (Blick auf die Weinberge und Beuren)

Ähnliche Stelle, andere Seite. Auch hier geht es entlang der Weiler Steige, dann rein in den Weg „Alte Steige“.

Aussichtspunkt 3 (Neuffener Steige)

Die Anhöhe befindet sich quasi über der Neuffener Steige. Ein Trampelpfad führt von der Brille aus dort hin. Der Weg ist sehr schmal und in keinem guten Zustand, vor allem, wenn es geregnet hat. Tipp: Besser die Bilder unseres Fotografen anschauen.

Aussichtspunkt 4 (Blick auf Nürtingen)

Rauf auf den Ersberg. Dort gibt es schöne Bänke zum Verweilen und einen wunderbaren Blick auf Nürtingen.

Aussichtspunkt 5 (Blick vom Grafenberg)

Auch hier entfaltet sich ein wunderbares Panorama. Parken kann man am Friedhof in Grafenberg und dann hochlaufen.

Aussichtspunkt 6 (Blick auf den Hohenneuffen)

Parkmöglichkeiten gibt es am Wanderparkplatz Hohenneuffen, dann zum Wilhelmsfels laufen.

Aussichtspunkt 7 (Waldliegewiese)

Hier kann man grillen und in die Ferne schauen: In der Nähe des Grillplatzes Waldliegewiese an der Weiler Steige. Kurz vorher gibt es einen Parkplatz.