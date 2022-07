Schwerpunkte

Das sind die neuen Lokale in Nürtingen

03.07.2022 14:02, Von Lino Tietzen — E-Mail verschicken

Es tut sich was in Nürtingen: In den vergangenen Wochen haben vier neue Gastronomiebetriebe eröffnet. Für jeden Geschmack ist etwas dabei und die Neueröffnungen haben auch ein Publikum im Blick, das gern etwas später am Abend unterwegs ist.

Im „Corner“ werden zahlreiche Cocktails angeboten. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Nürtingen genießt nicht gerade den Ruf eines regen Nachtlebens. Das Angebot hat sich aber jüngst deutlich vergrößert: mit „Eno Vino“ am Schlachthof, „Jiggi’s“ in der Mönchstraße, „La Prosciutteria“ am Stadtbalkon und „The Corner Cocktail Bar“ in der Lampertstraße haben gleich vier neue Bars jüngst ihre Neueröffnung gefeiert. Dabei ist für verschiedene Generationen und unterschiedliches Publikum stets etwas geboten.