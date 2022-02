Schwerpunkte

Das sind die Gewinner des Nürtinger Adventskalenders

21.02.2022 05:30, — E-Mail verschicken

Die Nürtinger Zeitung und der Verein Citymarketing hatten im Dezember den beliebten „Nürtinger Adventskalender“ organisiert. In der Zeitung und einer digitalen Version war jeden Tag ein Türchen zu öffnen, hinter denen sich 24 Citymarketing-Fachgeschäfte präsentierten. Täglich gab es in der Print-Version einen Einkaufsgutschein über 100 Euro zu gewinnen. In der Online-Version winkten zusätzliche Preise, die von Nürtinger Sponsoren zur Verfügung gestellt wurden. Die Gewinner der Hauptverlosung nahmen jetzt ihre Preise entgegen. Die Aufnahme zeigt von links: Tillmann Adam, Leitung Werbevermarktung Print und Digital beim Senner Verlag, Miriam Mangold, Projektmanagerin beim Senner Verlag, die Gewinner Claudia Preuß aus Neuffen (500 Euro Einkaufsgutschein Tresor Lifestyle), Karl Stiefel aus Frickenhausen (400 Euro Bettengutschein Amann Schlafexperten), Karl Mack aus Neckartenzlingen (200 Euro Werberinggutschein Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen) sowie Frank Schweizer, Vorsitzender des Vereins Citymarketing. Es fehlen: Sabine Schupp aus Aichtal (500 Euro Renovierungsgutschein Bleher Raumdesign), Susanne Hahn-Gneiting aus Erkenbrechtsweiler (250 Euro Einkaufsgutschein Oui Coco!) sowie Daniel Geyer aus Nürtingen (250 Euro Fitnessgutschein Fitnesstraum). lh Foto: Hiller