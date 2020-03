Das Publikum feierte mit Freddie

02.03.2020 05:30, Von Daniel Jüptner — E-Mail verschicken

Queen-Tribute-Band bereitete den Fans der britischen Supergruppe in der Stadthalle K3N große Freude

Bei der Performance von Daniel Tejeda Saenz als Freddie Mercury (ganz links) und seinen Mitstreitern rockte das Publikum mit. Foto: Jüptner

NÜRTINGEN. Laut, schrill und exzessiv – so kannte man Freddie Mercury, den Lead-Sänger der Erfolgsband Queen. Diese Erinnerung an einen der wohl exzentrischsten Künstler der 70er- und 80er-Jahre ließ am Samstag „The Freddie Mercury Show“ in der Nürtinger Stadthalle K3N wieder aufleben. Dem Motto der Show, „The King of Queen is back“, folgend hatten bereits nach nur drei Stücken die Musiker mit ihrer voluminösen und authentischen Bühnenshow das Publikum komplett für sich vereinnahmt. Die ersten Besucher hielt es da schon schlicht nicht mehr auf ihren Plätzen – der Rest klatschte begeistert im Sitzen mit. Zu authentisch präsentierte sich der gebürtige Mexikaner Daniel Tejeda Saenz als Mercury-Double auf der Bühne: Die Gestik, die wechselnden Outfits, der exzessive Einsatz des Mikrofonständers – all das passte zum Original.