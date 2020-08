Schwerpunkte

Das Privileg, den Glauben zu teilen

21.08.2020 05:30, Von Sabrina Kreuzer — E-Mail verschicken

Ab September ist Rebekka Elwert die neue Pfarrerin der evangelischen Kirchengemeinde Zizishausen

Mit erst 30 Jahren steht Rebekka Elwert vor einer Herausforderung: Sie wird ab dem 1. September die Kirchengemeinde Zizishausen leiten und betreuen. Momentan ist sie noch Vikarin in Köngen. Auf ihre Arbeit mit den Menschen im Nürtinger Stadtteil freut sie sich.

Rebekka Elwert ist ab dem 1. September Pfarrerin in Zizishausen. Foto: privat

NT-ZIZISHAUSEN. Die junge Frau ist auf der Ostseeinsel Usedom in einem Pfarrershaushalt aufgewachsen. „Ich kenne beide Seiten der Arbeit und weiß, dass sie eigentlich nicht besonders familienfreundlich ist“, so Rebekka Elwert. Das Studium der Theologie reizte sie jedoch und so entschied sie sich dazu, nach Hamburg zu gehen: „Ich dachte mir, dass ich es einfach mal ausprobiere. So richtig festlegen wollte ich mich noch nicht. Ich bin sehr offen gegenüber dem, was noch kommt.“