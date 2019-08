Das Nürtinger Weindorf zieht an die Stadthalle um

20.08.2019, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Wegen der Bauarbeiten auf dem Schillerplatz wird die Traditionsveranstaltung verlegt – Eröffnung am Donnerstag, 22. August

Weil der Schillerplatz neu gestaltet wird, zieht das Nürtinger Weindorf vor die Stadthalle K3N um. Die Lauben sind bereits aufgebaut. Die Eröffnung am Donnerstag, 22. August, 19 Uhr, übernimmt der neue Nürtinger Oberbürgermeister Dr. Johannes Fridrich. Neu ist in diesem Jahr immer donnerstags, freitags und samstags die After-Weindorf-Party in der Kreuzkirche.