Das Nürtinger Weihnachtsliedersingen war ein voller Erfolg

23.12.2019 05:30, Von Volker Haussmann — E-Mail verschicken

Das zweite offene Weihnachtsliedersingen in der Nürtinger Innenstadt am Samstag war wieder ein voller Erfolg

Ein überaus beeindruckendes Bild boten die zahlreichen Nürtinger, die sich am Samstagmittag beim offenen Weihnachtsliedersingen am Lammbrunnen zu einem großen Chor vereinigten und gemeinsam sangen. Die Aktion von Werbering und City Marketing, unterstützt unter anderem von der Nürtinger Zeitung, war wieder ein voller Erfolg.

Gesungen wurde mit viel Gefühl und Inbrunst. Foto: Just

NÜRTINGEN. Hans-Peter Bader dürfte sich am Samstag wie Gotthilf Fischer gefühlt haben. So wie jener einst die hundertköpfigen Fischer-Chöre dirigierte, leitete der ehemalige Nürtinger Musikschulleiter einige Hundert sangeswillige Nürtinger nahezu jeden Alters zum gemeinsamen Singen an. Dass das so reibungslos funktionierte, lag zum einen am Einfühlungsvermögen des in zahlreichen Konzerten bewährten Chorleiters und Dirigenten, zum anderen am gesungenen Liedgut. Es handelte sich nämlich durchweg um bekannte Weihnachtslieder, und für den Fall, dass man nicht mehr alle Strophen der sechs Lieder parat hatte, leisteten die in der Nürtinger Zeitung vorab mehrfach abgedruckten Liedtexte gute Dienste.

„Ein positiver Ruck geht durch Nürtingen“