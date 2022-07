Schwerpunkte

Das Nürtinger Traditionsgeschäft Bürsten Haußmann schließt

21.07.2022 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Nach 65 Jahren hinterm Ladentisch treten Anne und Walter Haußmann den verdienten Ruhestand an. Bürsten Haußmann war in Nürtingen eine Institution. Viele Kunden werden den freundlichen Service des Ehepaares vermissen.

Bürsten Haußmann schließt: Anne und Walter Haußmann ziehen sich nach 65 Jahren aus dem Geschäftsleben zurück. Foto: Lieb

NÜRTINGEN. Zum Monatsende schließt ein Nürtinger Traditionsgeschäft. „Alles muss raus“ steht schon seit einigen Wochen auf den Zetteln im Schaufenster von Bürsten Haußmann. „Zum Monatsende ist Schluss“, sagt Walter Haußmann und schaut wehmütig auf die leeren Regale. Hinter der Ladentheke liegen nur noch einzelne Bürsten, Schwämme, Putzmittel, und in einem Körble Kämme und Haarspangen. Am Haken vor der Ladentür werden Badetaschen zum Sonderpreis abgegeben. Das Angebot ist in den Wochen des Ausverkaufs deutlich geschrumpft. Die letzte Chance, nochmals bei den beiden Geschäftsleuten vorbeizuschauen, ist diese und nächste Woche. Die Öffnungszeiten haben die Haußmanns auf Donnerstagvormittag und Samstag reduziert. An Markttagen war schon in den letzten Jahren immer am meisten los. „Es tut uns selber weh, aufzuhören“, sagt Walter Haußmann, der seinem 90. Geburtstag entgegensieht.