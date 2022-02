Schwerpunkte

Das Nürtinger Glasfasernetz wird ausgebaut

17.02.2022

NÜRTINGEN. Von November 2020 bis Ende Januar 2022 wurden in sechs Bauabschnitten in Neckarhausen, Reudern, Raidwangen, im Roßdorf, dem Tiefenbachtal sowie in der Nürtinger Stadtmitte Arbeiten zum Ausbau des Glasfasernetzes realisiert. Oberbürgermeister Johannes Fridrich (rechts) gab gestern nun in der Tischardter Straße im Nürtinger Enzenhardt mit den Vertretern der beteiligten Firmen symbolisch den Startschuss für ein schnelles Internet in diesem Quartier. Von der Aufnahme Nürtingens in die Breitband-Förderprogramme des Bundes und des Landes Baden-Württemberg profitieren in erster Linie die unterversorgten Schulen in der Stadt. Es konnten aber auch rund 50 Privathaushalte und Gewerbetreibende mit einer Versorgung von unter 30 Mbit/s an das schnelle Glasfasernetz angeschlossen werden. Alle 18 Schulen in Nürtingen sind nun mit schnellem Internet versorgt. Förderprogramme von Bund und dem Land Baden-Württemberg erleichterten die Investition mit einer Summe von 700 000 Euro. Das Tiefbauamt, das federführend für das Projekt zuständig ist, fand mit den Stadtwerken Nürtingen einen verlässlichen Partner, der den operativen Betrieb des Netzes sicherstellt sowie die Endkunden mit modernsten Breitbandprodukten versorgt. nt Foto: Holzwarth