Das Nürtinger Freibad öffnet am Montag

13.06.2020 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Betriebsleiter Ballhaus und seine Mitarbeiter haben die Hygienevorschriften der Landesregierung umgesetzt

Am Montag, 15. Juni, öffnet das Nürtinger Freibad. Allerdings: „Eine Freibadsaison, wie wir sie kennen und gerne auch dieses Jahr angeboten hätten, wird es 2020 nicht geben“, sagt Stadtwerkechef Volkmar Klaußer. Christoph Ballhaus und seine Mitarbeiter haben in den zurückliegenden Tagen die von der Landesregierung erlassenen Hygienevorschriften umgesetzt.

Freibad-Saison mit besonderen Corona-Verordnungen: Wer zum Schwimmen ins Becken will, muss sich zuerst ein farbiges Armband überstreifen. Fotos: Holzwarth

NÜRTINGEN. Wer am Montag gleich in der Frühe die Freibadsaison eröffnen will, der braucht ein Online-Ticket, das man ab heute, Samstag, bei den Stadtwerken erwerben muss. „Ab sofort wird es nicht mehr möglich sein, Eintrittskarten an der Freibadkasse zu erwerben“, nennt Stadtwerkechef Klaußer eine der Neuerungen, die in dieser Saison eingeführt werden müssen, um die Vorgaben der Landesverordnung Sportstätten einzuhalten. Weil nicht jeder Freibad-Besucher die Möglichkeit hat, ein Online-Ticket zu lösen, haben die Stadtwerke zusätzlich die Möglichkeit geschaffen, dass auch im Kundenzentrum in der Porschestraße und in der Stadthalle K3N zu den üblichen Öffnungszeiten Tickets fürs Freibad erworben werden können. „Alle Freibadbetreiber im Land müssen nun die Kontaktdaten der Besucher erfassen und dürfen nur eine begrenzte Anzahl an Personen ins Freibad einlassen“, erklärt Volkmar Klaußer. Für einen bestimmten Tag werde also nur eine bestimmte Anzahl an Eintrittskarten verkauft.