Das NC in Nürtingen bekommt einen neuen Eigentümer

26.06.2020 05:30, Von Henrik Sauer — E-Mail verschicken

Unternehmensgruppe Geiger aus Oberstdorf kauft das Gebäude von Nanz und will die Sanierung und Wiedereröffnung vorantreiben

Wie geht es weiter mit dem NC, diese Frage beschäftigt Nürtingen seit nunmehr zwei Jahren. Seit gestern steht nun offiziell fest, was sich bereits abgezeichnet hatte: Die Nanz-Gruppe hat das Gebäude verkauft, und zwar an die Geiger-Unternehmensgruppe. Dort will man das Projekt weiter vorantreiben und werde an die Pläne und Überlegungen von Nanz anknüpfen.

In die geplante Sanierung des Einkaufszentrums NC ist Bewegung gekommen. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. „Wir wissen, dass auf dem NC große Hoffnungen der Stadt ruhen und möchten mit der Gestaltung eines attraktiven Gebäudes einen Mehrwert für Nürtingen schaffen“, so Roman Höhne, Leiter Projektentwicklung in der Stuttgarter Niederlassung des Allgäuer Unternehmens. Auch bei der Auswahl der Mieter wolle man darauf achten, „dass sie wieder Frequenz ins Gebäude und damit auch in die Fußgängerzone bringen“.