„Das MPG ist jung geblieben“

19.10.2019, Von Andreas Warausch

Mit einem großen Festakt feierte das Nürtinger Gymnasium seinen 100. Geburtstag

Wenn es stimmt, dass die Größe der Schar der Gratulanten Auskunft darüber gibt, wie wichtig ein Jubilar ist, dann müssen sich die Verantwortlichen keine Sorge um den Stellenwert des Max-Planck-Gymnasiums machen: Zum Festakt zum 100. Geburtstag kamen am Donnerstag nicht nur viele, sondern auch gewichtige Gratulanten.

Die Sechstklässler blickten zurück auf 100 Jahre körperliche Ertüchtigung.

NÜRTINGEN. Klar, so ein 100. Wiegenfest will gebührend gefeiert sein. Und das geht natürlich nicht an einem Tag. Es gab bereits ein Ehemaligentreffen, zu dem rund 1000 Gäste kamen, und ein Fest mit Umzug, bei dem die ganze Stadt auf das Jubiläum aufmerksam wurde. Aber selbstverständlich gehört zu solch einem Anlass auch ein ganz offizieller Festakt – und dessen Stunde hatte am Donnerstagabend geschlagen.