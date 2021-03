Schwerpunkte

Das Licht und die Blume des Dorfes

15.03.2021 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Nürtinger Straßennamen (17): Nur nach einer Frau mit Nürtinger Vergangenheit wurde eine Straße benannt: Auguste Eisenlohr

Oft fragen wir uns beim Gang durch Nürtingens Straßen, was hinter ihren Namen steckt. Allein über 30 Wege und Straßen in der Hölderlinstadt sind nach ehemaligen Bewohnern Nürtingens benannt. In einer Serie stellen wir einige von ihnen vor. Heute geht es um Auguste Eisenlohr. Sie ist die einzige Nürtingerin, nach der eine Straße in der Stadt benannt wurde.

NÜRTINGEN. Die Wege und Straßen in Nürtingen, die den Namen von Persönlichkeiten tragen, die einst in der Stadt lebten, sind nach Männern benannt. Alle? Nein, es gibt eine Ausnahme: die Auguste-Eisenlohr-Straße. Sie befindet sich zwischen dem Kreisverkehr mit der Rümelinstraße und der Plochinger Straße und der Kißlingstraße und endet jeweils an den Straßeneinmündungen. Häuser mit der Adresse Auguste-Eisenlohr-Straße gibt es nur auf einer Straßenseite mit ungeraden Hausnummern. Auf der anderen Straßenseite grenzt ein Supermarkt der Rümelinstraße mitsamt Parkplätzen direkt an.