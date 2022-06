Schwerpunkte

So läuft der Sommermarkt in Nürtingen

24.06.2022 14:32

Foto: Holzwarth

Der Sommermarkt in Nürtingen zwischen Kirchstraße und dem Schillerplatz ist wieder da und die Resonanz konnte sich am Freitagmorgen durchaus sehen lassen. Zahlreiche Besucher machten an den Ständen halt. Mehr als 50 Marktstände mit Blumen, Schmuck, Mode, Haushaltswaren, Delikatessen bis hin zu Geschenkideen waren bei der Wiederauflage am Start. Der bislang letzte Sommermarkt hatte 2018 stattgefunden, danach bremste ihn die Corona-Pandemie aus. Vor vier Jahren wurde aus dem Krämermarkt Märkte mit einem Angebot, das sich an den vier Jahreszeiten orientiert. Der Sommermarkt mit seinen zahlreichen Angeboten ist noch bis 18 Uhr geöffnet. Auch der Termin für den Herbstmarkt steht fest. Es ist der 30. September. nt