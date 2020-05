Das gesellschaftliche Zusammenleben stärken

Nürtinger SPD-Gemeinderatsfraktion stellt Forderungen zur Beratung in den Gremien

Manche Menschen in Nürtingen trifft die Corona-Krise besonders hart. Deshalb hat die Nürtinger SPD-Fraktion unter der Überschrift „Maßnahmen zur Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenlebens“ ein Papier zur Beratung im Gemeinderat vorgelegt.

NÜRTINGEN (pm). Im Wesentlichen geht es der SPD darum, besondere finanzielle oder soziale Härten durch die Corona-Beschränkungen abzufedern. Durch Kurzarbeit oder gar Arbeitslosigkeit können manche Familien ihre Mieten nicht mehr bezahlen und sind daher von Kündigung bedroht. Die SPD bringt den Gedanken ins Spiel, die Stadt solle in solchen Fällen eine Mietgarantie übernehmen. Außerdem greift die Fraktion ihren alten Vorschlag wieder auf, endlich in Nürtingen eine städtische Wohnbaugesellschaft zu errichten. Andere Kommunen konnten auf diese Weise kostengünstigen Wohnraum anbieten. In Nürtingen habe vor allem die CDU-Fraktion diesen Weg bisher blockiert. Ein durch die Corona-Krise geringeres Einkommen könne auch dazu führen, dass die Gebühren für Kinderbetreuung nicht mehr gezahlt werden können. Die SPD will, dass die Stadt eine Stundung der Gebühren in Betracht zieht und die beschlossene Erhöhung der Elternbeiträge zum 1. März 2020 um ein halbes Jahr verschiebt. Außerdem solle eine vierte Stufe bei den Gebühren eingeführt werden, um diejenigen, die über ein höheres Einkommen verfügen, für die Finanzierung der Kosten stärker heranzuziehen.