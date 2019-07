„Das Fest war einfach der Hammer“

15.07.2019, Von Sylvia Gierlichs

Vierte Auflage des Neckarfestes lockte Tausende – Regen konnte das Partyvolk nicht abhalten

Der Auftakt am Freitag war nicht sehr vielversprechend. Kaum war das Fass angestochen, fielen schon wieder Regentropfen in die Biergläser. Doch der Samstag entschädigte die Nürtinger, die in Scharen in die Stadt strömten, um zu genießen und sich vom Trubel mitreißen zu lassen.