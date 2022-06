Schwerpunkte

Das bietet der Sommermarkt in Nürtingen

20.06.2022

Am Freitag über 50 Marktstände mit großem Angebot in der Innenstadt.

In Nürtingen lädt am Freitag der Sommermarkt zum Bummeln ein. Foto: Hackenjos

NÜRTINGEN. 2018 erfuhr das Marktwesen eine Frischzellenkur. Aus dem Krämermarkt wurden Märkte mit einem Angebot, das sich an den vier Jahreszeiten orientiert. Auch der Schauplatz veränderte sich: Von der Alleenstraße zogen die Marktbeschicker in das Zentrum zwischen Kirchstraße und Schillerplatz. Der erste Nürtinger Sommermarkt vor vier Jahren stieß auf durchweg positive Resonanz. Doch dann wurde das Konzept durch die Corona-Pandemie ausgebremst. Aber das Warten hat sich gelohnt, denn nach dieser Zwangspause wird der Faden wieder aufgenommen. Am Freitag, 24. Juni, von 9 bis 18 Uhr bietet der zweite Sommermarkt mit einem vielfältigen Angebot ein Einkaufserlebnis mit besonderem Flair.