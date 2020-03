Das Abstrichzentrum zieht die Notbremse

20.03.2020 05:30

Teilweise dramatische Szenen mit stundenlangen Wartezeiten und langen Autoschlangen spielten sich in den vergangenen Tagen rund ums Corona-Abstrichzentrum (CAZ) auf dem Oberensinger Festplatz ab. Am Mittwoch dann auf einmal gähnende Leere, wie unser Bild zeigt. Was war geschehen? Marc Lippe, Bezirksgeschäftsführer der Malteser berichtet, dass am Mittwochmorgen noch einmal ein eindringlicher Appell an die Hausärzte erging, die Codes für das CAZ nur Personen zu geben, die Symptome haben oder Kontakt zu einer infizierten Person hatten. Dieser Appell zeigte Wirkung: statt 800 Fahrzeugen pro Tag in jedem der beiden Zentren in Nürtingen und am Flughafen, sind es nun nur noch rund 150 Autos pro Zentrum von Menschen, die sich testen lassen, was bedeutet, dass es fast keine Wartezeiten mehr gibt. Lippe erklärt, warum es nötig war, die Notbremse zu ziehen: „Die Labore sind an ihrer Kapazitätsgrenze angelangt.“ Erst am Donnerstag gab es die Ergebnisse der Abstriche vom Montag. Um den Ansturm zu begrenzen, schaut ein Arzt sich die Menschen an, bevor getestet wird. Wer keinerlei Symptome habe, werde wieder nach Hause geschickt. Auch zeige langsam Wirkung, dass viele zu Hause bleiben und Kontakte meiden. Kommen zwei Personen, die im gleichen Haushalt leben und nur eine zeigt Symptome, werde nur eine Person getestet. Sollte der Test positiv ausfallen, seien ohnehin beide von der Quarantäne betroffen, so Lippe. bg/Foto: Gosson