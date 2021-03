Schwerpunkte

Damm am Klostersee Tachenhausen gesichert

15.03.2021

Die Stadt Nürtingen ist Eigentümerin des Hofguts Tachenhausen auf der Gemarkung Oberboihingen. Auf dem Grundstück befinden sich auch zwei Seen, wobei einer davon – der Klostersee – direkt am Talbach liegt. Anfang März wurde festgestellt, dass der Damm zwischen See und Bach undicht ist und Wasser vom See in den Bach drückt. Das Tiefbauamt und die zuständigen Stellen im Landratsamt konnten nicht ausschließen, dass der Damm bricht. So war schnelles Handeln vom städtischen Bauhof gefordert. In Abstimmung mit dem Landratsamt wurde das Wasser im Klostersee abgepumpt, um den Wasserspiegel zu senken. Nach dem Abpumpen von 1,5 Millionen Litern wurde der Damm abgedichtet und das Wasser wieder angestaut. Natürlich wurde der Tierbestand dabei geschützt. „Durch die sehr gute Arbeit des Bauhofs konnte das Vorhaben innerhalb von zwei Tage erledigt werden“, sagt Tiefbauamtsleiter Johannes Martin. nt