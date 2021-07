Schwerpunkte

„Damit Ihnen nicht der Saft ausgeht“

02.07.2021 05:30, Von Rudi Fritz — E-Mail verschicken

Stadt Nürtingen ehrte in der Stadthalle K3N verdiente Athleten aus der Stadt – Sonderehrung für Verdienste in der Pandemie

62 Mannschafts-, 17 Einzelsportler und 15 Vereinsfunktionäre waren die Protagonisten der 2020er-Sportlerehrung der Stadt. Moderator Andreas Warausch führte am Mittwochabend unterhaltsam durch den Ehrungsmarathon, bei dem Oberbürgermeister Dr. Johannes Fridrich jedem Geehrten persönlich gratulierte und sich mit Urkunden und Geschenken bedankte.

NÜRTINGEN. Die Sportlerehrung musste aufgrund des regnerischen Wetters kurzfristig von der Kulturbühne in den Großen Saal der Stadthalle K3N verlegt werden. Dort wurde das Ehrungsszenario musikalisch von Klaus Marquardt mit seiner Solo-Bratsche und einem Klarinettentrio der Musikschule Nürtingen umrahmt. „Es ist ein schönes Gefühl, heute so viele Sportler zu sehen“, begrüßte Johannes Fridrich neben den Sportlern und Vereinsfunktionären auch Stadträte und sonstige Gäste. „2020 haben wir erst gemerkt was uns fehlt“, spielte der Oberbürgermeister auf den pandemiebedingt phasenweise komplett lahmgelegten Sportbetrieb an.