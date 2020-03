Coronavirus: Stadt Nürtingen richtet Krisenstab ein

Hauptversammlung der Gesamtfeuerwehr abgesagt – bisher kein generelles Veranstaltungsverbot

Im Landkreis Esslingen gibt es mittlerweile 13 bestätigte Corona-Fälle. Um die Verbreitung zu verlangsamen, soll vor jeder Veranstaltung geprüft werden, ob diese stattfinden sollte oder nicht. Die Stadt Nürtingen hat die heutige Hauptversammlung der Feuerwehr abgesagt.

Schilder wie dieses könnten in Zukunft an mehreren Veranstaltungsorten in Nürtingen hängen. Bisher spricht die Stadt aber kein allgemeines Veranstaltungsverbot aus, sondern prüft Einzelfälle. Symbolbild: Holzwarth

NÜRTINGEN. „Bei der Versammlung am heutigen Freitag wären 240 Feuerwehrleute anwesend gewesen. Das Risiko, dass einer von ihnen infiziert ist und dann alle in Quarantäne müssen, ist zu hoch“, sagt Oberbürgermeister Johannes Fridrich. Ein wesentlicher Gesichtspunkt dieser Entscheidung sei gewesen, dass die Einsatzbereitschaft nicht geschwächt werden dürfe, so Peter Herrle vom Ordnungsamt.