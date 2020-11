Schwerpunkte

Coronavirus an Nürtinger Schulen und Kitas

12.11.2020 05:30, Von Uwe Gottwald — E-Mail verschicken

Bisher Einzelfälle in Klassen und Betreuungsgruppen – Ausnahme im Moment die Roßdorfschule

Die Gefahr einer Verbreitung des Corona-Virus durch geöffnete Kindergärten und Präsenzunterricht an Schulen wird kontrovers diskutiert. Sven Singler, Leiter des Amtes für Bildung, Soziales und Familie, spricht von einer überschaubaren Zahl an Fällen – mit Ausnahme der Roßdorfschule, wo seit gestern feststeht, dass vier Kinder positiv getestet wurden.

NÜRTINGEN. Zur Infektionsgefahr an Schulen und in Kindgärten kursieren zuweilen Zahlen, die einer Überprüfung nicht standhalten. Auch das Landratsamt schätzt bis jetzt die Situation im Kreis so ein, dass Schulen und Betreuungseinrichtungen offensichtlich nicht die großen Virenschleudern sind. Dennoch oder gerade deshalb seien die vorgesehenen Maßnahmen bei Infektionsfällen wichtig.

Der Nürtinger Amtsleiter Singler betont, dass man sehr vorsichtig vorgehe: „Wir haben auch dann schon Klassen in den Unterricht nach zu Hause geschickt oder Kindergartengruppen geschlossen, während ein Verdachtsfall noch überprüft wird und das Ergebnis beziehungsweise die Anordnung des Gesundheitsamtes noch gar nicht vorliegt.“ Es könne sein, dass Klassen dann schon innerhalb weniger Tage wieder zum Präsenzunterricht zurückkehren und Kindergartengruppen wieder geöffnet werden könnten.