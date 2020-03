Corona-Zentren in Nürtingen und auf dem Messegelände: Erste positive Fälle

11.03.2020 05:30, Von Matthäus Klemke — E-Mail verschicken

Ansturm auf die Corona-Abstrichzentren (CAZ) nimmt ab – Fünf Fälle im Landkreis Reutlingen

Nachdem die CAZ in Nürtingen und am Messegelände nach der Eröffnung am Montag komplett überlaufen waren, entspannte sich die Lage am gestrigen Dienstag deutlich. Außerdem gab es gestern bereits die ersten Untersuchungsergebnisse aus Karlsruhe.

Am Dienstag kamen deutlich weniger Leute zum CAZ auf dem Oberensinger Festplatz als noch einen Tag zuvor. Foto: Just

NÜRTINGEN. Bereits Stunden vor der Schließung der beiden CAZ um 19 Uhr appellierte das Landratsamt Esslingen am Montag an die Bevölkerung, nicht mehr zu den Drive-in-Stationen zu fahren. Zu riesig sei der Ansturm. Hatte man morgens noch damit gerechnet, rund 200 Abstriche insgesamt zu machen, waren es am Ende 521. Die Wartezeit betrug bis zu vier Stunden.

Noch am Montagabend wurden die Proben in ein Labor nach Karlsruhe gebracht. Dienstagnachmittag gab es bereits 150 Rückmeldungen. Von den 150 Leuten seien drei positiv getestet worden, teilte das Landratsamt mit.

Malteser: Verfahren wurde optimiert