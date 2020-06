Schwerpunkte

Corona-Zahlen aktuell

23.06.2020 11:09

(red) Stand Montag, 22. Juni, gab es laut Landratsamt Esslingen im Landkreis 1915 Corona-Fälle, vier mehr als am Freitag. 134 Menschen sind seit 3. März an Covid19 gestorben (keine neuen Todesfälle am Wochenende). Als genesen gelten 1747 Personen. In Quarantäne befinden sich 34 Personen.