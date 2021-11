Schwerpunkte

Corona-Virus: Mehrere Hotspots in Nürtingen

06.11.2021 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Corona-Ausbrüche an vier Nürtinger Kinderbetreuungseinrichtungen. Nach einer Veranstaltung des Nürtinger CDU-Stadtverbands in der Glashalle fiel bei fünf Personen der Corona-Schnelltest positiv aus.

Bei fünf Besuchern der CDU-Veranstaltung im Nürtinger Rathaus fiel der Corona-Schnelltest positiv aus. Foto: Adobe Stock/PhotoSG

NÜRTINGEN. Corona bestimmt weiterhin unseren Alltag. In den Schnelltestzentren steigt die Nachfrage und auf den Intensivstationen werden die Betten knapp. Woran liegt es? Haben uns Veranstaltungen im Freien und Besuche in der Außengastronomie, die wir im Sommer genossen haben, sorgloser gemacht? Endlich wieder Veranstaltungen, Menschen treffen, reden und sich austauschen – das war es, was viele vermisst haben. Doch auch wenn die Geimpften in der Mehrzahl sind, ist das Virus nach wie vor latent unter uns. Vorsicht ist angebracht. Das zeigen Beispiele, die auch in Nürtingen aufhorchen lassen.