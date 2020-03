Corona-Virus in Nürtingen: Ordnungsamt greift durch

01.04.2020 05:31, Von Matthäus Klemke — E-Mail verschicken

Polizeipräsidium Reutlingen: Verstöße gegen Corona-Verordnung angestiegen – Beamte greifen auch in Nürtingen ein

Am Wochenende sind die Verstöße gegen die Corona-Verordnung in den Landkreisen Esslingen, Reutlingen und Zollernalb sprunghaft angestiegen. Auch in Nürtingen musste die Polizei mittlerweile einschreiten und meldete dem Ordnungsamt mehrere Verstöße.

Foto: Adobe Stock, Symbolbild

NÜRTINGEN. Während im Laufe der vergangenen Woche in der Bevölkerung mit wenigen Ausnahmen eine große Akzeptanz der Beschränkungen festzustellen war und noch am Donnerstag sich die Zahl der festgestellten Verstöße in allen vier Landkreisen mit insgesamt knapp über 30 eher in Grenzen hielt, ging die Zahl der Verstöße ab Freitagnachmittag mit dem Anstieg der Temperaturen sprunghaft nach oben. Das teilt das Polizeipräsidium Reutlingen in einer Pressemitteilung mit.

Unter anderem mussten insgesamt 329 Ordnungswidrigkeiten verfolgt werden, mehr als zwei Drittel davon am Samstag und in der Nacht zum Sonntag.