Corona-Virus: Erster Container für Nürtinger Testzentrum auf dem Festplatz

07.03.2020 05:30, Von Philip Sandrock — E-Mail verschicken

Ab Montag Corona-Abstrichzentren für Einwohner aus dem Landkreis Esslingen – Kirchheimer China-Rückkehrer infektionsfrei

Das Corona-Virus hält die Region weiter auf Trab: In Nürtingen wurde am Freitag der erste Container für das Abstrichzentrum angeliefert. Dort sollen ab Montag Menschen, die aus Risikogebieten kommen, auf das Virus getestet werden. Derweil werden aus Sicherheitsgründen weitere Veranstaltungen abgesagt.

Auf dem Oberensinger Festplatz wurde am Freitag der erste Container des Drive-in-Testzentrums angeliefert. Foto: Klemke

NÜRTINGEN. Am Freitag teilte das Landratsamt Esslingen mit, dass sich alle, nachdem das Robert-Koch-Institut (RKI) Südtirol zum Covid-19-Risikogebiet erklärte, die sich in den letzten 14 Tagen in Südtirol aufgehalten haben – unabhängig von Symptomen – unnötige Kontakte vermeiden und nach Möglichkeit für zwei Wochen nach der Rückkehr aus Südtirol zuhause bleiben sollten.

Beim Auftreten von Krankheitszeichen der Atemwege sollte man sich mit dem Hausarzt telefonisch in Verbindung setzen. „Ich bitte, diese Empfehlungen zu beachten. Nicht jeder, der in Südtirol war, muss jetzt sofort zum Arzt“, so die Erste Landesbeamtin Marion Leuze-Mohr.