Corona-Testzentrum an der Nürtinger K3N bleibt offen

07.07.2021 05:30, — E-Mail verschicken

DRK und Malteser betreiben Schnelltest-Station in Nürtingen weiterhin – Öffnungszeiten werden reduziert

Die Nürtinger Ehrenamtsinitiative um Dr. Martin Häberle stellt das Corona-Schnelltestangebot an der K3N ein. Lange Zeit war nicht klar, ob das Testzentrum komplett geschlossen wird. Nun hat man eine Lösung gefunden.

Das Schnelltestzentrum an der K3N bleibt weiterhin geöffnet, die Öffnungszeiten werden allerdings reduziert. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN (pm). Mit den sinkenden Infektionszahlen und den damit einhergehenden Lockerungen der Corona-Verordnung ist das Interesse an Corona-Schnelltests zuletzt deutlich gesunken. Daher hat sich die Nürtinger Ehrenamtsinitiative um Martin Häberle entschieden, das Engagement am städtischen Schnelltestzentrum an der Stadthalle K3N einzustellen.