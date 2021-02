Schwerpunkte

Corona-Testzentrum Am Obertor in Nürtingen jetzt am Start

24.02.2021 05:30, Von Uwe Gottwald — E-Mail verschicken

Die von der Stadt unterstützte Initiative zeigte sich organisatorisch gut vorbereitet – Testwillige kamen aus unterschiedlichen Gründen

Schlangen bildeten sich vor dem Start des Testzentrums Am Obertor in Nürtingens Innenstadt gestern Nachmittag nicht, aber das medizinische Personal und die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer hatten doch ganz gut zu tun. Die Menschen, die zu dem unbürokratischen Schnelltest ohne Voranmeldung kamen, hatten ganz verschiedene Gründe dazu.

Anna Stephan will für sich und andere sicher sein und lässt sich testen. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Die Initiative ging von dem Mediziner Dr. Martin Häberle sowie Pit Aurenz und seiner Partnerin Barbara Andreas aus, die dafür eine Ladenfläche Am Obertor zur Verfügung stellen. Nürtingens Oberbürgermeister Johannes Fridrich griff sie auf, die Stadt will das Testangebot mit 10 000 Euro unterstützen. Häberle gewann seine Kollegen Dr. Eckhard Hahn und Dr. Wilhelm Christner für den ehrenamtlichen Dienst, Pit Aurenz und Barbara Andreas sprachen weitere Ehrenamtliche an.