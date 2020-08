Schwerpunkte

Corona-Tests: Nürtinger CAZ bereitet sich auf Reiserückkehrer vor

13.08.2020 05:30, Von Matthäus Klemke — E-Mail verschicken

Um Arztpraxen zu entlasten, bleibt das Corona-Abstrichzentrum in Oberensingen auch an den Wochenenden geöffnet

Am Corona-Abstrichzentrum (CAZ) in Oberensingen bereitet man sich derzeit auf einen Ansturm von Reiserückkehrern vor. Um die Arztpraxen zu entlasten, bleibt das CAZ auf dem Festplatz auch an den Wochenenden geöffnet. Ärzte befürchten durch die Testpflicht eine Überlastung in den Praxen.

Derzeit nimmt die Zahl der Abstriche am CAZ auf dem Festplatz wieder zu. Foto: Holzwarth

NT-OBERENSINGEN. Am CAZ steigt derzeit die Zahl der Corona-Tests wieder. Pro Tag werden im Schnitt zwischen 150 und 200 Abstriche im Drive-in-Verfahren genommen. „Der Hauptgrund sind die Urlaubsrückkehrer“, sagt Marc Lippe, Bezirksgeschäftsführer der Malteser Neckar-Alb.