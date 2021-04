Schwerpunkte

Corona-Spuck-App nur ein Aprilscherz

03.04.2021 05:30, Von Andreas Warausch — E-Mail verschicken

Tatsächlich wollten viele Leser an der Testphase teilnehmen – Viele mussten herzhaft lachen – Es gab auch Kritik

Leider nicht mal Zukunftsmusik, sondern nur ein Scherz: Die Spuck-App. Foto: Holzwarth

Das Echo auf unseren Artikel vom Donnerstag, 1. April, über eine vermeintlich neue Handy-App, die einen rein digitalen Corona-Spuck-Test möglich machen soll und für die Tester gesucht würden, war riesig. Über 120 Leser wandten sich via E-Mail an die Adresse spucken@ntz.de. Doch leider war unsere Nachricht von dieser Entwicklung einiger Nürtinger Unternehmer, mit der eine Speichelprobe auf dem Display per App und Internet an ein Labor gesendet werden kann, nur ein Aprilscherz gewesen. Ganz so weit ist die Technik eben doch noch nicht, und man lehnt sich sicher nicht allzu weit aus dem Fenster, wenn man behauptet, dass eine solche Erfindung noch sehr, sehr lange Wunschdenken bleiben wird.