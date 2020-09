Schwerpunkte

Corona-Sommer fordert auch in Nürtingen mehr Wasser

09.09.2020 05:30, Von Uwe Gottwald — E-Mail verschicken

Zuhausegebliebene erhöhen Bezugsmenge – Weniger Niederschläge grundsätzliches Problem – Stadtwerke investieren in Technik

Die große Hitze ist vorbei und Nürtingens Stadtwerke-Geschäftsführer Volkmar Klaußer kann wieder entspannter auf die Zahlen zum Bezug von Bodenseewasser schauen. Diese schnellten im Juli und bis über die Mitte des August hinaus auf Rekordhöhen. Auch andere Dienstleister der Wasserversorgung machten ähnliche Erfahrungen mit ihren Bezugsquellen.

Einblicke durch das Schaufenster am Neckarhäuser Hochbehälter: Schwankende Abnahmen sollen besser gepuffert werden. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Die Wasserversorgung in Nürtingen hängt an der Bodenseewasserversorgung. Doch diese setzt Grenzen. Die Nürtinger Stadtwerke haben ein Bezugsrecht von rund 6300 Kubikmeter am Tag. Dieses Limit wurde im Juli an 21 Tagen mal mehr und mal weniger überschritten. Im Vergleich dazu waren es im ebenfalls heißen Sommer des vergangenen Jahres 17 Tage und im Jahr 2018 im Juli 16 Tage. Der 30. Juli mit 7842 Kubikmeter und der 1. August mit 7897 Kubikmeter waren die Spitzenreiter.