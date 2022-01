Schwerpunkte

Corona-Soforthilfen: Rückzahlung trifft Unternehmer im Kreis Esslingen hart

12.01.2022 05:30, Von Matthäus Klemke — E-Mail verschicken

Im Frühjahr 2020 war bei vielen Selbstständigen die Erleichterung über die schnell ausgezahlten Soforthilfen groß. Nun müssen auch im Kreis Esslingen viele Unternehmer das Geld zurückzahlen. Sie fühlen sich betrogen.

Auch Heike Pflüger, Inhaberin der Buchhandlung „Im Roten Haus“, wird ihre Soforthilfen wohl zurückzahlen müssen. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. „Dass der Staat so fies sein kann, das hätte ich mir nie träumen lassen“, sagt Heike Pflüger sichtlich aufgebracht. Die Inhaberin der Nürtinger Buchhandlung „Im Roten Haus“ blickt auf knapp zwei Jahre Pandemie zurück. So wie viele andere traf auch sie der erste Corona-Lockdown im Frühjahr 2020 besonders hart, ihren Laden in der Innenstadt musste sie schließen. „Ich habe sehr schnell die Soforthilfe beantragt.“ 9000 Euro vom Staat sollten die laufenden Betriebskosten decken. Nun muss Pflüger wahrscheinlich die komplette Summe zurückzahlen.