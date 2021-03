Schwerpunkte

Corona-Schnelltests an Schulen in Nürtingen: Nicht alle Eltern sind davon überzeugt

31.03.2021 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

An den Grundschulen werden immer mehr freiwillige Corona-Schnelltests durchgeführt – Zu wenig Zustimmung an Roßdorfschule

Es ist unbestritten, dass Präsenzunterricht an Grundschulen für die Entwicklung der Kinder wichtig ist. Wie kann sich der Nachwuchs bei steigenden Corona-Infektionszahlen jedoch in der Schule sicher fühlen? An den meisten Schulen besteht bereits die Möglichkeit von freiwilligen Schnelltests. Mancherorts hakt es jedoch noch oder es gibt Widerstände von Eltern.

Die Corona-Schnelltests sind kinderleicht. Immer mehr Grundschüler führen sie ein- bis zweimal pro Woche durch. Foto: Adobe Stock

NÜRTINGEN. Wie lassen sich Sicherheit und Präsenzunterricht an den Schulen unter einen Hut bringen? Schüler- und Elternvertreter im Südwesten sind sich in dieser Frage einig. Der Landeseltern- und der Landesschülerbeirat fordern als Voraussetzung für eine weitere Öffnung der Schulen eine tägliche Testung aller Schüler. An den Nürtinger Grundschulen wird aktuell mit dem Thema Corona-Schnelltests noch ganz unterschiedlich umgegangen. An den meisten Schulen gibt es bereits seit zwei Wochen das freiwillige Angebot zum Schnelltest. An der Roßdorfschule gibt es jedoch Widerstand aus den Reihen der Eltern. Mehr als die Hälfte der Erziehungsberechtigten der 220 Kinder haben keine Erlaubnis zum Testen erteilt. Somit gab es dort auch noch keinen Schnelltest.