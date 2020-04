Corona-Regeln: 150 Anzeigen

24.04.2020 05:30, Von Matthäus Klemke — E-Mail verschicken

In Nürtingen werden derzeit einige Bußgeldverfahren eingeleitet

NÜRTINGEN. Seit die Corona-Verordnung vor fünf Wochen in Kraft getreten ist, sind beim Nürtinger Ordnungsamt 150 Anzeigen wegen Verstößen gegen die Regeln eingegangen. „Auf den Zeitraum gesehen, hält sich die Anzahl der Verstöße in Grenzen“, so Ordnungsamtsleiter Peter Herrle. Die überwiegende Mehrheit der Verstöße sei durch die Polizei an das Ordnungsamt gemeldet worden. „Insgesamt ist die Disziplin unter den Bürgern sehr groß“, lobt Herrle die Nürtinger: „Wir haben das Gefühl, dass die Regelungen bei vielen mittlerweile in Fleisch und Blut übergegangen sind – aber eben nicht bei allen.“

Wie hoch die Gesamtsumme der verhängten Bußgelder ist, könne man derzeit noch nicht sagen. „Wir fangen gerade an, die ersten Bußgeldverfahren einzuleiten“, so Herrle. Wer Post vom Ordnungsamt bekommt, hat zunächst noch die Möglichkeit, Stellung zum Vorwurf zu nehmen. „Das kann großen Einfluss auf die Höhe des Bußgelds haben“, sagt Herrle.

Um die Einhaltung der Corona-Verordnung zu kontrollieren, hatte das Nürtinger Ordnungsamt den Außendienst personell aufgestockt. Trotz der Lockerung der Reglungen werde man die Kontrollen nicht zurückfahren: „Die Kollegen gehen weiterhin zu zweit auf Corona-Streife und kontrollieren regelmäßig.“