Corona-Infektionszahlen im Kreis Esslingen weiter auf kritischem Niveau

13.10.2020 05:30, Von Philip Sandrock — E-Mail verschicken

Schulbeginn ab Klasse 9 soll gestaffelt werden – Die Maskenpflicht im Landkreis Esslingen wurde präzisiert

Die vollen Schulbusse beschäftigen die Behörden. Foto: Jüptner

Am Wochenende ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Esslingen weiter angestiegen, sie lag am Montagvormittag bei 74,4. Das Infektionsgeschehen konzentriert sich weiterhin auf ein diffuses Geschehen im familiären Umfeld sowie Hotspots in Flüchtlingsunterkünften und im DHL-Frachtzentrum in Köngen. Das hätten Kontaktnachverfolgungen des Gesundheitsamtes am Wochenende weiter erhärtet, so das Landratsamt in einer Pressemitteilung.