Fußball: Der Bezirk Neckar-Fils muss dem Verband bis zum 4. Juli einen Teilnehmer am WFV-Pokal meldenDie Fußballsaison 20/21 ist am 9. April abgebrochen worden, der Bezirkspokalwettbewerb dagegen noch nicht. Es muss ja ein Teilnehmer am WFV-Pokal gemeldet werden. Der Cupsieger im Bezirk Neckar-Fils…

