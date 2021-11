Schwerpunkte

Corona im Kreis Esslingen: Die Testpflicht ist zurück

24.11.2021 05:30, — E-Mail verschicken

Die Alarmstufe II, die seit heute in Baden-Württemberg gilt, bringt für viele Lebensbereiche eine Testpflicht auch für Geimpfte und Genesene mit. Die Nachfrage an den Teststationen in Nürtingen, Wendlingen und im Neuffener Tal nimmt massiv zu.

An der Drive-in-Teststation hinter dem Schlachthof in Nürtingen bilden sich wieder Autoschlangen. Foto: Holzwarth

Seit dem heutigen Mittwoch, 24. November, gelten in Baden-Württemberg wieder schärfere Regeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie. In Alarmstufe II gilt 2-G Plus künftig bei Veranstaltungen, auf Weihnachtsmärkten, bei Inanspruchnahme körpernaher Dienstleistungen, in Prostitutionsstätten und Diskotheken. Das bedeutet, der Zugang ist nur für Geimpfte und Genesene gestattet, die zusätzlich einen negativen Antigen- oder PCR-Test vorweisen können.