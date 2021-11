Schwerpunkte

Corona im Kreis Esslingen: Ansturm auf Impfbus ungebrochen

23.11.2021 05:30, Von Matthäus Klemke — E-Mail verschicken

Die Nachfrage nach Corona-Impfungen ist so hoch, dass viele Menschen bei den Impfaktionen abgewiesen werden müssen. Bereits heute, Dienstag, 23. November, startet ein zusätzliches Impfangebot.

Um 15.30 Uhr startete die Impfaktion am Montag in Frickenhausen. Die ersten Leute warteten bereits um kurz nach 12 Uhr auf dem Parkplatz des Drogeriemarktes. Foto: Holzwarth

Am Montagnachmittag hat sich um kurz vor 15.30 Uhr eine lange Schlange auf dem Parkplatz des Drogeriemarktes in Frickenhausen gebildet. Zahlreiche Leute harren in der Kälte aus und warten darauf, dass sich die Türen des Impfbusses öffnen. Manche von ihnen haben sich in Decken gehüllt, andere haben Gartenstühle mitgebracht, um sich setzen zu können.