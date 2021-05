Schwerpunkte

Corona hat den Hochschulalltag verändert - Digitale Lehre an der HfWU

06.05.2021 05:30, Von Anneliese Lieb

HfWU-Rektor Frey ist stolz, dass die Umstellung auf die digitale Lehre innerhalb weniger Wochen möglich war

Im Innenhof der Nürtinger Hochschule begegnet man normalerweise Lehrenden und Studierenden. Derzeit trifft man nur wenige Menschen. Wer die Möglichkeit hat, ist im Homeoffice. Corona hat auch den Alltag an der HfWU verändert. Die Lehre findet digital statt. Rektor Andreas Frey freut sich, dass die Umstellung auf die digitale Lehre so reibungslos geklappt hat.

HfWU-Rektor Andreas Frey freut sich wieder auf Präsenzvorlesungen. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. „Wir wünschen uns aber naütlich wieder die Präsenz zurück“, sagt der Rektor. An den 11. März 2020 kann sich Andreas Frey noch gut erinnern. Fünf Tage vor dem offiziellen Semesterbeginn kam die Nachricht, dass der Semesterstart um einen Monat verschoben wird. „Wir haben sofort eine Taskforce zur Umstellung auf die digitale Lehre gegründet“, so Frey im Gespräch. Man einigte sich auf MS-Teams als Standard-Plattform und schulte Dozenten und Studierende. „Am 20. April haben wir den Schalter umgelegt und es hat funktioniert.“ Präsenz-Veranstaltungen gibt es allenfalls noch in Tachenhausen, bei Lehrveranstaltungen im Freien, oder im Garten in der Braike – „Blumen und Pflanzen muss man fühlen und aufs Feld gehen.“ Doch in einer Zeit, in der Abstand und Maske zum Alltag gehören, muss eben auch ein Feldtag digital stattfinden. Es gab zwischendurch auch Hybrid-Veranstaltungen. Lediglich Klausuren waren komplett in Präsenz. „Mit einem Hygienekonzept, das sehr eng mit dem Gesundheitsamt abgestimmt war, funktionierte alles gut“, stellt der Rektor fest. Corona macht auch die Studierenden erfinderisch: An einem Klimaplanspiel beteiligten sich rund 600 Personen. „Das war weltweit eines der Spiele mit der größten Beteiligung“, betont Frey.